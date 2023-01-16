В Беларуси выдвинули новое обвинение экскандидату в президенты Тихановскому, приговоренному к 18 годам тюрьмы

В Беларуси политзаключенному Сергею Тихановскому, приговоренному к 18 годам колонии, выдвинули новое обвинение. Ему инкриминируют неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения.

Видео дня

Об этом сообщил правозащитный центр „ Вясна ", ссылаясь на заявление так называемого следственного комитета. Отмечается, что обвинение предъявлено по части 2 статьи 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление).

По версии следствия, политзаключенный во время отбывания наказания "систематически не подчинялся законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с однокамерщиками". За это его не раз штрафовали.

По этой статье Тихановскому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, Сергей Тихановский – блоггер ютуб-канала "Страна для жизни", глава инициативной группы своей жены, кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Он был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Ему забросили несколько статей Уголовного кодекса, в частности организацию массовых беспорядков, призывы к насилию в отношении представителей власти и угрозы в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима – это самый большой срок, который получил политический оппонент Лукашенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!