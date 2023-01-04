В Беларуси вызывают мужчин в военкоматы ''для уточнения учетных данных'': объявление запустили бегущей строкой на вокзале. Видео

В Беларуси начали вызывать мужчин призывного возраста в военные комиссариаты с помощью цифровых табло для рекламы. В частности, в Борисове Минской области такое официальное сообщение транслируют на местном автовокзале.

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Соответствующее видео опубликовал белорусский журналист Франак Вячорка в Twitter. На кадрах виден зал, где пассажиры ждут своих автобусов.

На цифровых табло, размещенных над входом и выходом из автовокзала, бегущей строкой размещено сообщение – мужчин призывают явиться к военкоматам якобы для уточнения данных.

"Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с октября прошлого года в Беларуси начали массово вызвать к военкоматам мужчин призывного возраста. Повестки раздают якобы для уточнения данных.

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