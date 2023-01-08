Россия перебросила в Беларусь 9 военных вертолётов – Беларускі Гаюн

Россия продолжает перебрасывать авиацию на территорию Беларуси под предлогом проведения совместных летно-тактических учений вооруженных сил РФ и РБ. Переброска авиационной составляющей РФ планируется с 8 по 12 января.

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На аэродром "Мачулищи" уже переброшены 9-и вертолетах Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, часть из них маркирована символом российской агрессии против Украины "Z". Об этом сообщает беларуское сообщество мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн".

В сообществе напомнили, что 5 января минобороны Республики Беларусь сообщило о продолжении наращивания региональной группировки войск РБ и РФ, а также анонсировало проведение совместных летно-тактических учений России и Беларуси.

Под предлогом этих учений, по данным "Беларускі Гаюн", запланирована переброска российской авиации на беларуские аэродромы в период с 8 по 12 января.

"Вероятнее всего, авиация ВКС РФ в этот период будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. Не исключено, что могут быть задействованы Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы", – констатируют в сообществе.

Уже в первый день отведенного на переброску авиации срока в Беларусь прилетели 9 вертолетов ВКС РФ.

"В настоящее время на аэродром "Мачулищи" уже начали прибывать борта ВКС РФ. Так, известно о 9-и вертолетах Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых из них замечали символ "Z", – сообщает "Беларускі Гаюн".

Напомним, в течение последних дней Россия активно перебрасывает силы в Беларусь.

Так, 6 января стало известно о прибытии в Беларусь эшелона с российскими военными и десятками единиц техники. Беларуские "коллеги" встречали оккупантов с хлебом-солью.

Уже на следующий день, 7 января, появилась информация о переброске на беларускую территорию 15 вагонов с личным составом армии РФ. По приблизительным оценкам, в них может быть около 800 российских военных.

А 8 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами РФ. По словам очевидцев, оккупанты ходят группами по магазинам.