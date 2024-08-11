В Беларуси показали обломки сбитых беспилотников, приписывающих Украине. Фото и видео

В Беларуси показали обломки беспилотников, якобы сбивших силы ПВО страны. Там утверждают, что эти БПЛА были запущены из Украины.

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Соответствующие кадры были обнародованы пресс-службой минобороны Беларуси. Там заявили, что при исследовании обломков специалисты обнаружили электрический двигатель, электронные компоненты, многочастотную антенну американского производства и навигационную систему из Бельгии.

Также в Белоруссии утверждают, что беспилотники могли быть собраны с участием натовских инженеров.

Следует отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства его государства в Костюковицком районе. "Целей", мол, было "около десятка" – вероятно, ударные беспилотники.

Из-за ситуации в Курской области России Беларусь приступила к укреплению границы в приграничных Гомельской и Мозырской областях. В частности, в границу с Украиной перебрасывают "Искандеры", РСЗО "Полонез", спецназ и сухопутные войска.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лукашенко посетовал, что если Россия упадет, то в эту воронку попадут и другие страны СНГ. Он посоветовал СНГ держаться вместе, потому что "последние события говорят о том, что никому мы не нужны".

– Правительства стран ЕС, Канады, Великобритании и США в очередной раз обратились в Беларусь с требованием освободить политзаключенных. Имея в виду лиц, заключенных после 2020 года в связи с протестами после "выборов" в РБ.

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