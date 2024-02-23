В Беларуси пастора задержали за то, что молился о прекращении войны в Украине: появились подробности

В Беларуси задержали пастора Александра Зарецкого. Причиной ареста стало то, что молился о прекращении войны, развязанной Россией в Украине.

Зарецкий и его община и раньше подвергались преследованию. Об этом сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Задержание произошло вчера в беларусском городе Новолукомль. Силовики непризнанного президента Александра Лукашенко задержали пастора местной евангельской церкви Александра Зарецкого.

Причиной задержания послужило то, что во время его богослужения прозвучала молитва за прекращение войны в Украине.

Отмечается, что Зарецкий и его община и раньше подвергались преследованию. В июле 2021 года у пастора прошел обыск. Весной 2023 года Зарецкого суммарно арестовали на 30 суток за лайки и комментарии "экстремистских ресурсов".

Кроме того, ранее местные идеологи неоднократно высказывали претензии пастору и угрожали преследованием, им не нравилось и то, что Александр не хочет участвовать в различных провластных мероприятиях.

Ранее в Беларуси сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали минского священника Дионисия Коросталева. В качестве причины назвали его молитву за защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году режим Лукашенко начал задерживать родственников погибших в боях за Украину беларуских добровольцев. Их заставляли записывать покаянные видео и признаваться в "экстремизме".

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