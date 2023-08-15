В Беларуси ликвидировали одну из старейших партий: была в оппозиции к режиму Лукашенко

В понедельник, 14 августа, Верховный суд Беларуси вынес решение о прекращении деятельности партии "Белорусский народный фронт" (Партии БНФ). Эта организация, являющаяся одним из старейших политических объединений в современной истории Беларуси, всегда выступала в оппозиции к режиму Лукашенко.

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Об єтом сообщают белорусские СМИ. Министерство юстиции Беларуси подало иск о прекращении деятельности Партии БНФ, так как она не предоставила необходимые документы для процесса перерегистрации.

С началом февраля 2023 года в Беларуси начал действовать новый закон о политических партиях, согласно которому все партии обязаны были перерегистрироваться в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

Под воздействием репрессий оппозиционные силы столкнулись с трудностями в соблюдении требований по перерегистрации, включая сбор подписей и открытие новых отделений. В результате этой ситуации, только три партии, выразившие поддержку режиму Лукашенко, смогли успешно завершить процесс перерегистрации.

Ранее по иску Минюста Верховный суд Беларуси одобрил ликвидацию четырех других оппозиционных партий, и во вторник, скорее всего, одобрит роспуск еще одной.

"Белорусский народный фронт" (Партия БНФ) был основан Зеноном Позняком в 1993 году и является одной из старейших политических партий в Беларуси. Однако истоки этой партии уходят корнями к одноименному общественному объединению, которое начало свою деятельность в конце 1980-х годов.

В программе отмечалось, что Партия БНФ выступает "за развитие общества на принципах демократии, гуманизма и социальной справедливости, за создание правого государства, за отказ от ленинских принципов национальной политики, за реальный суверенитет Беларуси".

С сентября 2017-го партией руководил Григорий Костусев, который в 2022-м был заключен на 10 лет по делу "о заговоре против Лукашенко".

Как отмечает "Зеркало", с 2021 года в Беларуси ликвидировали более 1200 общественных организаций.

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