В Беларуси лауреата Нобелевской премии приговорили к 10 годам тюрьмы: он сравнивал режим Лукашенко со сталинским

В пятницу, 3 марта, суд в Беларуси приговорил к 10 годам лишения свободы лауреата Нобелевской премии мира и главу правозащитной организации "Вясна" Алеся Беляцкого. Его обвинили в "контрабанде" и "неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 УК РБ).

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Об этом сообщило издание DW. Вместе с Беляцким осудили также его заместителя и вице-президента Международной федерации за права человека (FIDH) Валентина Стефановича, юриста "Весны" Владимира Лабковича и члена правозащитного центра Дмитрия Соловьева. Они получили соответственно девять, семь и восемь лет.

Этот процесс вызвал широкий резонанс в мировом сообществе. Накануне 21 международная правозащитная организация, включая Human Rights Watch, призвала незамедлительно и без всяких условий освободить подсудимых. Дело представителей "Вясны" назвали "воплощением беззакония белорусской власти" и "постыдной практикой репрессий".

При этом гособвинитель просил для Беляцкого 12 лет лишения свободы, для Стефановича – 11 лет, для Лабковича – 9 и для Соловьева – 10 лет.

Все они были задержаны в июле 2021 года. В отношении правозащитников возбудили уголовное дело по статьям об организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 и 2 ст. 342) и об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243).

За четыре месяца до суда следствие по делу "Вясны" переквалифицировало обвинение на "контрабанду" и "финансирование действий, нарушающих общественный порядок".

Кроме того, следствие обвинило правозащитников в умышленной подготовке с мая 2020 года по 14 июля 2021 года белорусов к протестам и финансировании этих акций под видом благотворительности.

До задержания в разговоре с DW, комментируя ситуацию с уголовным преследованием участников акций протеста в Беларуси, Беляцкий заявил, что уровень репрессий зашкаливает.

"Масштаб репрессий в стране – чрезвычайно высок, такого не было со времен Сталина. Это даже нельзя ни с чем сравнить", – подчеркнул он.

Дело "Вясны" составило 284 тома – по 300 страниц каждый, что является рекордом по политическим процессам, отметили правозащитники центра.

Глава организации указал на политическую мотивацию процесса. Он предупредил, что сложившаяся в стране ситуация очень опасна для суверенитета Беларуси. Выходом из тупика, по его словам, могут быть:

– начало широкого общественного диалога, направленного на национальное примирение;

– предварительное освобождение всех политических заключенных,

– проведение широкомасштабной амнистии;

– прекращение репрессий.

Своей вины подсудимые не признали. Нобелевскую премию мира совместно с российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод" Беляцкий получил уже находясь в заключении.

Из четырех адвокатов, которые его защищали, одного приговорили к 8 годам лишения свободы, еще двоих – лишили лицензии. По делу проходило около 100 свидетелей, из которых двое оказались полными инкогнито, которые не присутствовали на суде и "в целях безопасности" на заседании даже не зачитали их показания.

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