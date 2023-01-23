КГБ Беларуси отправил в психбольницу 15-летнего брата администратора Telegram-канала, в котором сообщают о переброске войск РФ

Режим Александра Лукашенко задержал 15-летнего брата админа "Сообщества железнодорожников Беларуси" (Telegram-канал, сообщающий о перевозке военной техники и личного состава страны-агрессора по РБ), обвинив его в "вымогательстве", и три дня продержал в изоляторе на Окрестина. После несовершеннолетнего принудительно поместили в "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" в Минске.

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Как сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", подростка фактически удерживают в заложниках. Режим Лукашенко требует удалить Telegram-канал и прекратить деятельность "Сообщества железнодорожников Беларуси" ("СЖБ").

Известно, что парня по имени Артем задержали сотрудники КГБ РБ. На родного брата администратора оппозиционного Telegram-канала завели сфабрикованное уголовное дело по статье 208 ч. 2 УК Республики Беларусь (Вымогательство). Три дня подросток провел в ИВС. К нему не допускали ни родителей, ни адвоката.

"Мы не знаем, что делали с ребенком все это время, в пятницу [20 января] его освободили из-под стражи и направили в "Республиканский научно-практический центр психического здоровья", – написало "Сообщество железнодорожников".

Telegram-канал "Беларускі Гаюн" отметил: их коллеги из "СЖБ" с самого начала полномасштабной войны России против Украины внимательно следят и публикуют информацию об огромном количестве воинских эшелонов оккупационных войск ВС РФ, которые прибывают в Беларусь.

"Эта информация очень сильно мешает планам Путина и Лукашенко – и это не преувеличение. Мы уверены, что в том числе благодаря работе @belzhd_live, удалось значительно замедлить и предать огласке движение воинских эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", – заявил "Беларускі Гаюн".

В "СЖБ" добавили, что уголовное дело в отношении Артема не прекращено, с него взята подписка о невыезде.

Как писал OBOZREVATEL:

– Американский Институт изучения войны продолжает ежедневно сообщать о наблюдаемой российской и беларуской военной активности на территории РБ. Самый опасный прогноз действий агрессора – потенциальное крупное наступление РФ на северную часть Украины из Беларуси – аналитики сейчас называют маловероятным.

– Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские силовые структуры контролируют ситуацию на границе с Беларусью и готовятся к любому сценарию развертывания событий.

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