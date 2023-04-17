В Беларуси арестовали основателя группировки хакеров 'Анонимус Россия' Арсения Елисеева – СМИ

Белорусские силовики арестовали основателя хакерской группировки "Анонимус Россия" и сотрудника пророссийской хакерской сети Killnet Арсения Елисеева. Он сейчас находится в СИЗО Гомеля.

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Об этом говорится в Telegram-канале основателя российского сообщества хактивистов Killnet, "Легион" и "Кибер Армия России" KillMilk. Там обвинили Елисеева в "неаккуратности".

"Арсений (основатель "Анонимус Россия") отличный парень, патриот – но был не аккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что группа не бросит своего "коллегу" и будет добиваться его свободы.

Кроме того, глава хактивистов сообщил о кадровых изменениях в связи с арестом Елисеева.

"Принимаю решение назначить нового главу Анонимус Россия – Radis", – заявил основатель сообщества.

Как известно, Killnet – это пророссийская группировка. Она активизировалась после вторжения России в Украину.

Именно Killnet брала на себя ответственность за атаки на официальные сайты госучреждений Молдавии и Чехии, больницы Нидерландов и Европарламент.

Также хакеры совершали атаки на литовские госсервера, норвежские организации и американскую военную компанию Lockheed Martin, которая занимается производтством ракетной системы HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры группировки Anonimus взломали сайты российских пропагандистов, а также ФСБ, Кремля, Минюста и Минобороны РФ. Теперь на них "красуется" сообщение о реальном количестве убитых в Украине россиян и призыв не отправлять в нашу страну своих граждан.

Также хакеры Anonymous 28 февраля атаковали сайты банков и госструктур Беларуси. Таким образом, они показали, что теперь их цель – не только российские, но и беларусские ресурсы.

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