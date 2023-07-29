В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина – СМИ

Утром 29 июля бизнес-джет главаря боевиков "Вагнер" Евгения Пригожина приземлился в Мачулищах, действующем военном аэропорту под Минском. Это может свидетельствовать уже о пятом визите опального российского бизнесмена в Беларусь со дня проваленного вооруженного мятежа.

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Об этом сообщил Telegram-канал Беларусский Гаюн, отслеживающий перемещение военной техники в Беларуси и контакты между руководителями российской армии и диктатором Александром Лукашенко.

"В 7:55 по местному времени в Мачулищах приземлился самолет с бортовыми номерами RA-02878. Отметим, что это не основной самолет Пригожина (RA-02795), который после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве. Сам Пригожин, вероятно, именно на бизджете RA-02878 летал из Москвы в Петербург на саммит Россия-Африка 2023", – указано в сообщении.

Напомним, что Пригожин зарегистрировал собственную компанию "Конкорд" на территории беларуских Осиповичей. Основным видом деятельности новой компании заявлено "Управление недвижимым имуществом".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации центра информационного сопротивления, "вагнеровці" могут готовить провокации в Беларуси. Наемников подготавливают к ведению диверсионных действий на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

В свою очередь, Польша, Литва и Латвия пригрозили Лукашенко полной изоляцией его страны от Евросоюза, поскольку закроют свои границы для нее. Количество боевиков "Вагнера" стремительно растет, это вызывает у европейских государств обеспокоенность.

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