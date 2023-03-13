''Украина должна быть готова к любому развитию ситуации'': в ГПСУ рассказали, сколько российских военных находится в Беларуси

На территории Беларуси находятся около 10 тысяч российских военнослужащих, которые принимают участие в совместных учениях. Техника и личный состав вражеских войск не сосредоточены вблизи белорусско-украинской границы, поэтому пока угроза вторжения с территории РБ остается низкой.

Видео дня

В то же время врага не стоит недооценивать, поэтому украинские защитники всегда готовы к любому развитию ситуации. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, никаких перемещений войск или техники в непосредственной близости к украинской границе на территории Беларуси не наблюдается. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию на границе.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролированной. По ту сторону границы нет такой достаточной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины. Мы не фиксируем перемещение военной техники или личного состава будь то подразделений ВС РФ, будь то подразделения Беларуси, которые находились бы в непосредственной близости к нашей границе", – сказал Демченко.

При этом спикер ГПСУ добавил, что на границе продолжаются мероприятия по укреплению линии обороны. Поэтому все подразделения, которые стоят на страже границы, готовы в случае потенциальной атаки дать отпор врагу.

"Но, конечно, врага не стоит недооценивать. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Поэтому продолжаем укреплять нашу линию государственной границы для того, чтобы все Силы обороны, которые находится на этом направлении, а это подразделения ГПСУ, ВСУ и Национальной гвардии, имели все возможности отбить атаку, если такова состоится", – отметил спикер ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что сейчас в Беларуси находится около 10 тыс. российских военных. Периодически они проводят ротацию – с РБ подготовленных оккупантов вывозят в Россию, а оттуда бросают на фронт на Востоке Украины.

"Беларуси продолжает поддерживать Россию в этой войне, предоставляя инфраструктуру, воздушное пространство, свои базы. Как ранее я сообщал, около 9-10 военнослужащих РФ находятся на территории Беларуси. Они в основном задействованы в совместных учениях. Периодически проходит ротация. Есть подразделения, которые уже прошли подготовку, и они выводятся на территорию России для того, чтобы усилить группировку войск на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", – добавил Демченко.

Напомним, государственная граница Украины с Беларусью и Россией будет существенно укреплена. Речь идет о сооружении дополнительной полосы минно-взрывных заграждений.

Ранее сообщалось, что в Беларуси пограничники снова пожаловались на украинских коллег. На этот раз они назвали издевательством то, что сотрудники ГПСУ повесили чучело солдата страны-агрессора РФ.

К слову, украинская разведка предупредила, что российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-белоруской границе. Освещать очередное "шоу" поручили путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, подтверждающих это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!