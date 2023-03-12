''Повесили макет солдата РФ и назвали его Валерием'': беларусские пограничники пожаловались на ''издевательства'' со стороны украинских коллег. Фото

В Беларуси пограничники снова пожаловались на украинских коллег. В этот раз они назвали издевательством то, что сотрудники ГПСУ повесили макет солдата страны-агрессора РФ.

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Отмечается, что этот макет в форме российского военного украинские пограничники назвали Валерой. Об этом стало известно из сюжета ОНТ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Практически ежедневно слышны выстрелы различные. Был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны", – пожаловался замначальника пограничной заставы "Глушковичи" Владислав Зенкович.

По его словам, в последнее время количество провокаций со стороны наших пограничников увеличилось. Он рассказал, что они якобы засвечивают лазерным лучом видеокамеры на границе и устанавливают фотоловушки, чтобы фиксировать пограничников РБ.

Кроме того, украинских стражей границы обвинили в "хулиганских выходках", среди которых порча инфраструктуры, агрессивные жесты, в том числе с оружием, оскорбительные надписи на дорожных знаках, листовки с призывами и аудиозаписи политического характера, звонки с угрозами оперативным дежурным.

В целом, говорят в Беларуси, ситуация на границе напряженная. С беларусской стороны военные прячутся за мешками с песком и бетонными блоками, местами даже вырыли окопы. По их словам, они ждут от украинцев провокаций и готовы применять оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале января беларусские пограничники уже жаловались на украинских коллег из-за "оскорбительных" жестов. Тогда в госпогранслужбе РБ заявили, что "на провокации не поддаются, несут службу бдительно, готовы к различным возможным действиям".

– Позже в сети показали украинского пограничника, испугавшего беларуских коллег одним жестом. Воин с позывным "Шульц" продолжает нести службу на границе.

– Недавно беларусы снова пожаловались на "угрожающие и неприличные жесты" со стороны украинских коллег.

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