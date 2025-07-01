"Ситуация в стране военная": Лукашенко призвал белорусов "молиться на власть"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что граждане должны быть благодарны действующей власти и "молиться на нее" за то, что в стране нет войны. В то же время, по его словам, "ситуация военная", имея в виду сложности в аграрном секторе.

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Об этом Лукашенко сказал во время назначения новых руководителей райисполкомов во Дворце Независимости 30 июня. Он также призвал чиновников вести себя как настоящие "хозяева на своей земле" и внимательно следить за кадровыми перемещениями.

"Я почему так жестко ставлю вопрос уже? Вот многие: "Крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, – народ должен на эту власть молиться. То, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг – как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут", – сказал самопровозглашенный президент.

Лукашенко также пригрозил, что если из регионов будут поступать жалобы на нехватку специалистов, то Минск будет направлять туда "по два-три контролера". При этом, если работники сами увольняются или убегают, ответственность будут нести те, кто взял их на работу без согласования с местными руководителями.

Заметим, что Лукашенко не впервые призывает "молиться" – на кого-то или на что-то. Например, в августе 2023 года он заявил, что иностранцы должны молиться на белорусов, ведь власти смогли подавить масштабные протесты 2020 года.

"Поэтому я иностранцам всегда говорю: вы должны молиться на белорусов. Мы спасли вас от третьей мировой войны, выстояв здесь", – сказал он.

А еще раньше, в 2021 году, в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу белорусский диктатор сказал: "Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма".

Как сообщал OBOZ.UA, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог провел встречу с Александром Лукашенко. Дипломат пытался наладить связи с диктатором и заручиться его поддержкой в прекращении российско-украинской войны.

На повестке дня встречи Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире. Также стороны обсудили региональную тематику и белорусско-американские отношения.

Еще одним результатом встречи стало освобождение Лукашенко 14 белорусских политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, Наталья Дулина и Игорь Корней.

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