'Ровня Путина': в Беларуси объяснили, почему Пригожина остановил только Лукашенко

В субботу, 24 июня, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пресекал попытку "переворота" в РФ после общения с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Так "вагнеровцы", якобы захватившие все военные объекты в Ростове и Воронеже, остановились в 200 км от Москвы.

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Их главарь считает себя равным президенту, поэтому и прислушивался лишь к так называемому президенту соседней республики. Такое мнение высказал беларусский оппозиционер Андрей Курейчик в эфире телемарафона.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытался отправить к Пригожину переговорщиков более низкого уровня. Например, заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, других людей.

"Но все они были "отфутболены", поскольку Пригожин считал себя равным Путину, поэтому вести переговоры с ним должен был кто-то уровня президента", – считает Курейчик.

Он добавил, что именно поэтому был избран "безотказный вариант" – переговоры с так называемым президентом Беларуси. Хотя Лукашенко, считает оппозиционер, вел их не от себя, а от путинской элиты, сбежавшей в РБ при первых признаках опасности.

"И пыталась как-то задобрить Пригожина, чтобы он до той Москвы не дошел. Очевидно, удалось", – предположил беларус.

Напомним, что военный бунт Пригожина, который многие назвали цирком, продержался меньше суток. Объявив вечером 23 июня "войну" главе минобороны РФ Сергею Шойгу, главарь ЧВК "Вагнер" и его наемники "захватили" Ростов, но так и не дошли до Москвы 200 км.

Хотя "вагнеровцы" и уничтожили самолет и шесть вертолетов с экипажами, ликвидировав по меньшей мере 13 пилотов ВКС РФ, в итоге они свернули военную технику и покинули Ростов и другие "восторженные" территории России.

Произошло это после разговора Пригожина с Лукашенко. В Кремле заявили, что уголовного дела на "повара Путина" не будет, но ему придется покинуть Россию и уехать в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители разведки США полагают, что Пригожин давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству РФ. Но было непонятно, какова будет конечная цель устроенного им мятежа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что к бунту ЧВК "Вагнер" может быть причастен предатель Украины Виктор Медведчук. По его словам, именно на заправках кума Путина в РФ бесплатно заправляли технику "вагнеровцев".

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