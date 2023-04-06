Россия привлекла к подготовке "мобиков" отставников из Беларуси за неимением собственных инструкторов

Российских военнослужащих, находящихся в Беларуси на полигоне "Лепельский" (Витебская область), посетили отставники ВС РБ из общественного объединения "Беларуский союз офицеров". Заявляется, что они "поделились боевым опытом и вручили ценные подарки".

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Этим событием похвасталась пресс-служба 19-й механизированной бригады ВС РБ, которая дислоцируется на указанном полигоне. На сообщение обратил внимание оппозиционный проект "МотолькоПомоги".

Согласно информации официальных лиц, россиян из состава так называемой региональной группировки войск беларуские военные пенсионеры посетили 30 марта.

На фотографиях, опубликованных бригадой, видно, что на полигоне "Лепельский" военнослужащие ВС РФ осваивали минометы 2Б9 "Василек" 82 мм калибра. Известно, что такие же минометы власти Беларуси передавали на вооружение территориальных войск..

"То, что специалисты из ВС РБ готовят российских мобилизованных на полигонах в РБ – это уже давно не новость. Но видно все настолько плохо с инструкторами, что приходиться привлекать военных пенсионеров поработать на общественных началах", – с иронией написали журналисты.

Они напомнили, что 31 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси "российские подразделения обучаются пятьюстами беларускими офицерами".

"Возможно, он просто забыл добавить "и пенсионерами"?" – пошутили авторы сайта "МотолькоПомоги".

Известно, что "Лепельский" военные из Российской Федерации используют для подготовки личного состава с октября 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Беларуских военных из 11-й ОМБр могли отправить на обучение на территорию России. Тренировки, вероятно, проходят в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа ВС РФ, предположил "Беларускі Гаюн".

– Тем временем в Житомирской области на границе с Беларусью украинские пограничники установили проектор и показывают беларусам видео с последствиями ракетных ударов РФ по Украине с территории РБ.

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