Беларуских военных могли отправить на обучение в Россию: появились интересные фото

Беларуских военных могли отправить на обучение на территорию России. Тренировки, вероятно, проходят в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа ВС РФ.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". В частности, в страну-агрессор направили группу военнослужащих 11-й ОМБр ВС РБ.

В сети также появились интересные фото военных на фоне российских достопримечательностей.

"Для военнослужащих 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады была организована экскурсия в выходной день" – такая короткая заметка была опубликована на канале 11-й механизированной бригады ВС РБ.

Среди опубликованных снимков было фото возле памятника Валерию Чкалову. Такой памятник, по данным мониторинговой группы, установлен в городе Нижний Новгород. Недалеко от него – в посёлке Мулино – находится 333-й центр боевой подготовки.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта будет временно ограничено.

Ранее стало известно, что российские военные могли доставить на территорию Беларуси новую партию ракет. В аэропорту "Гомель" в последние дни наблюдалась подозрительная активность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия хотела бы, чтобы Беларусь присоединилась к ней в наземной операции против Украины, однако за последний год втянуть РБ в войну не удалось и "нет признаков, что выйдет в ближайшее время". Режим Александра Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на полноценную "СВО" против страны-соседки.

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