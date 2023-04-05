На Житомирщине украинские пограничники показали беларусам видео с правдой о войне
В Житомирской области на границе с Беларусью, которая стала плацдармом для наступления РФ на Украину, установили проектор. При помощи него наши пограничники показывают беларусам видео с правдой о войне РФ против Украины.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Беларусь головного мозга" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Беларуским пограничникам демонстрируют кадры, на которых видны последствия авиаударов по нашей стране с территории Беларуси.
"Теперь лукашенковские пограничники на границе с Житомирской областью на большом проекторе могут посмотреть то, что им не покажут по госТВ", – сказано в сообщении.
Также пограничникам показали, как российские оккупанты заходили на территорию Украины из Беларуси, и рассказали о зверствах захватчиков, которые продолжают убивать мирных жителей.
В ролик, который транслируют с проектора, включили также обращение президента Украины Владимира Зеленского к беларусам.
Напомним, что ранее на границе с РБ украинские пограничники установили бело-красно-белый флаг (исторический национальный флаг Беларуси) в поддержку народа этой страны. Тогда же началась и "война плакатов": украинцы установили на границе плакат с текстом "Оккупантам не место на украинской земле".
В Беларуси на такое "давление" со стороны украинцев ответили билбордами с флагом США и провокационными надписями.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси пограничники снова пожаловались на украинских коллег. На этот раз они назвали издевательством то, что сотрудники ГПСУ повесили макет солдата страны-агрессора РФ, который назвали "Валерой".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!