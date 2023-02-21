"Мы – не Россия": белорусы ответили, поддерживают ли агрессию Кремля против Украины и готовы ли присоединиться к войне. Видео

Опрос на улицах столицы Беларуси Минска показал, что граждане не поддерживают вступление их государства в войну против Украины на стороне России. Люди заявили, что война – это всегда очень плохо, а Беларусь – не Россия, и она не должна помогать государству-агрессору в этом вопросе.

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Соответствующий опрос провели журналисты проекта "1420 by Daniil Orain". Подавляющее большинство респондентов говорило о том, что их страна – миролюбивая, они выразили свое негативное отношение к российской агрессии и заявили, что они против участия Беларуси в ней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Некоторые даже признались, что готовы выехать из страны в случае, если она присоединится к войне.

"Это неправильно, гибнут мирные люди", "Война – это плохое дело, никому не нужно туда вступать", "Отрицательно отношусь, потому что мы – не Россия! Беларусь должна отстаивать свои интересы", – говорили белорусы.

В то же время в ответах некоторых людей также заметна работа российской пропаганды – они говорили, что Россия якобы воюет справедливо, ведь в Украине "много фашистов" и так не должно быть, а также о том, что Западные СМИ пишут неправду, и дела ВСУ на фронте значительно хуже, чем сообщают.

Напомним: президент Польши Анджей Дуда заявил, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится на уговоры Москвы и отправит свою армию в Украину, его режиму в РБ придет конец. Сам Лукашенко понимает, что нация в таком случае восстанет против него.

Польский лидер отметил, что белорусские военные все равно не смогли бы противостоять украинским воинам, которые воюют уже много лет и решительно настроены защищать свою страну. Белорусы не воинствующий народ и воевать они не хотят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в конце января в ГПСУ сообщили, что Россия перебросила в Беларусь очередные подразделения своих военных для обучения. Однако ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой нашими военными;

– командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на сегодняшний день на территории Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину. Вместе с тем, ситуация может измениться в будущем в зависимости от намерений врага;

– координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что Лукашенко дал главе Кремля Владимиру Путину четкий сигнал, что он не намерен привлекать свои регулярные войска к войне в Украине. Однако Путин может пойти на провокацию, чтобы вынудить белорусского диктатора к этому шагу.

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