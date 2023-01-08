В Беларусь перекинули еще один эшелон с солдатами РФ: ходят группами по магазинам

В Беларусь перекинули еще один эшелон с российскими военными. Это произошло в ночь на субботу, 7 января.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в Telegram. "Ночью 7 января в 02:10 (минское время) через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел спец. эшелон с 15 пассажирскими вагонами", – говорится в сообщении.

Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Витебск (Витебск обл). В общей сложности на этот раз был переброшен личный состав ВС РФ в количестве примерно 700-800 человек.

Примечательно, что они прибыли по тому же маршруту, по какому прибыл и предыдущий эшелон. Он также прибыл в Витебск ночью 6 января и привез около 700-800 человек.

Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть опрокинуто минимум 1400-1600 российских оккупантов. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия опрокинула в Беларусь очередную партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К". В ближайшие дни они поступят в соединения и воинские части, куда предназначены.

Также страна-агрессор Россия регулярно опрокидывает свою военную технику ближе к югу Беларуси, где она граничит с Украиной. В частности, 21 декабря было зафиксировано движение трех колонн.

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