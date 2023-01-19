Российские МиГи взлетали с аэродромов в Беларуси с ''Кинжалами'' на борту – Беларускі Гаюн

На борту российских истребителей, которые в четверг, 19 января, поднимались в небо из аэродромов Беларуси, находились гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В это время во всех областях Украины был объявлен сигнал воздушной тревога.

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Такую информацию обнародовали в Telegram-канале "Беларускі Гаюн". Это ресурс отслеживает военную активность в соседней с Украиной Беларуси, незаконно избранный президент которой поддерживает войну, начатую российским диктатором Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Взлеты МиГ-31К воздушно-космических сил страны-агрессора взлетали из военного аэродрома в Мачулищах (РБ).

На канале показали видео, обнародованное оборонным ведомством Беларуси, на котором видно, что истребители поднимались в небо вместе с ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Отметим, что утром 19 января в РБ было зафиксировано увеличение авиационной активности – в небо подняли военную авиацию. В частности взлетели три российских истребителя МиГ-31К.

В белорусском министерстве обороны объявили о начале второго этапа "совместного летно-тактического учения вооруженных сил России и РБ". В ведомстве заявили, что "авиационные подразделения приступили к выполнению задач".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– государство-террорист Россия осуществила переброску авиационной составляющей в Беларусь с 8 по 12 января. В частности, 8 января на аэродром "Мачулищи" прибыли девять вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, часть из них маркирована символом российской агрессии против Украины "Z".

– Уже 16 января Беларусь и Россия начали совместные учения авиационных подразделений ВС, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. В них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и сил ПВО республики. Учения будут продолжаться до 1 февраля.

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