Путин снова попытается склонить Лукашенко к участию в войне против Украины: Данилов рассказал о последствиях

На встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, запланированной на 17 февраля, Москва в очередной раз будет склонять Минск к прямому участию в войне против Украины. До этого Россия уже предпринимала множество попыток переубедить Лукашенко бросить свою армию в бой против народа Украины.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, если Лукашенко согласится на уговоры Путина, это будет означать крах Беларуси. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Данилов подчеркнул, что государство-террорист Россия фактически уже оккупировало Беларусь. Однако самопровозглашенный президент до сих пор всячески упирался и не соглашался на уговоры Путина. При этом секретарь СНБО прогнозирует, что во время встречи диктаторов 17 февраля Путин продолжит уговаривать Лукашенко напрямую задействовать свою армию в войне против Украины.

"Беларусь уже давно оккупирована Российской Федерацией. Это доказанный факт. Лукашенко как может упирается, чтобы Беларусь не заставили принимать активное прямое участие в войне против нашего народа. Думаю, это будет еще одна встреча, на которой его будут заставлять изменить свою точку зрения", – сказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО предупредил, что прямое участие Беларуси в войне будет означать крах страны. Более того, он считает, что, в отличие от россиян, население Беларуси понимает, что происходит на самом деле.

"Я хочу подчеркнуть, что как только беларусы в лице этого человека изменят свою точку зрения, это будет конец страны в том виде, в котором она существует на сегодняшний день. Они не могут этого сделать, потому что народ Беларуси – наш сосед, наш брат, в отличие от россиян. Они намного лучше понимают происходящие процессы", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал циничное оправдание присутствия российской оккупационной армии на территории своей страны. По его словам, путинская армия находится в Беларуси "не для того, чтобы нападать на Украину".

Ранее Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупационными войсками. По его словам, это может произойти только в случае агрессии против Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беларуский диктатор заявлял, будто бы Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении". В то же время он заговорил о якобы угрозе для Беларуси со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

Кроме того, самопровозглашенный президент цинично обвинил страны Запада в намерении использовать Украину против Беларуси. В то же время он цинично "похвалил" нашу страну, заявив, что она пока "держится".