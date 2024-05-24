Путин предложит Лукашенко отработать общий ядерный удар: что известно

Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении предложить самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко провести совместные учения по отработке тактического ядерного удара. По словам руководителя Кремля, Лукашенко уделяет много внимания "вопросам безопасности".

Соответствующее заявление Путин выдал в аэропорту Минска вечером 23 мая, где его встречал Лукашенко, передают российские пропагандистские СМИ. Он заявил, что в ходе визита в Беларусь планирует обсудить "вопросы безопасности", а также ядерных учений РФ с участием беларуских военных.

"Поговорим о второй фазе (ядерных. – Ред.) учений. Это связано с прямым участием наших беларуских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", – сказал диктатор.

Путин добавил, что Лукашенко "уделяет большое внимание" "вопросам безопасности".

"Все у нас стабильно, благополучно складывается", – похвастал Путин.

Напомним, в 2023 году РФ перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие. Оно было размещено в городе Осиповичи примерно в 200 км от границы с Украиной, писала The New York Times.

Армия Беларуси может запускать ядерные боеголовки дальностью действия до 300 км с помощью ракет "Искандер", переданных ей Москвой еще в 2022 году. Такая ракета способна поразить потенциальную цель в странах Балтии, Польше и Украине.

В начале мая РФ по поручению Путина начала подготовку к проведению учений, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия, обвинив при этом Запад в провокациях.

О начале учений было объявлено 21 мая.

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