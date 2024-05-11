В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие

В Беларуси в районе населенного пункта Осиповичи с марта 2023 года идет строительство военной базы, где страна-агрессор Россия может хранить ядерное оружие. Этот город расположен в около 190 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar. Как отмечается, на базе в Осиповичах были возведены новые ограждения и появилась новая крыша, защищающая от наблюдения сверху.

Подобное соответствует тому, что можно видеть на других бывших советских ядерных хранилищах. Например, зона с высоким уровнем безопасности, которая окружена тремя слоями ограждения в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Также отмечается грузовая площадка, которая соединена со скрытым подземным бункером советских времен.

Также базу прикрывает противовоздушная оборона, а рядом с ней есть часть с ракетами "Искандер", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами, выяснили журналисты.

По словам бывшего сотрудника Пентагона по уменьшению оборонной угрозы, конструкции на военной базе напоминают ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично.

Издание также предположило, что в Беларуси могут быть и другие места, где РФ хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи.

Если оружие массового поражения перевезут в РБ, это будет первый подобный случай со времен распада СССР, пишет The New York Times.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 мая в России анонсировали обучение для повышения готовности ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

– Впоследствии стало известно, что проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия решили провести в Беларуси.

– В ГУР отметили, что для России угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас гораздо важнее происходящее на поле боя в Украине.

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