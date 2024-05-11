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В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие

Ольга Липич
Беларусь
3 минуты
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В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие

В Беларуси в районе населенного пункта Осиповичи с марта 2023 года идет строительство военной базы, где страна-агрессор Россия может хранить ядерное оружие. Этот город расположен в около 190 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar. Как отмечается, на базе в Осиповичах были возведены новые ограждения и появилась новая крыша, защищающая от наблюдения сверху.

Подобное соответствует тому, что можно видеть на других бывших советских ядерных хранилищах. Например, зона с высоким уровнем безопасности, которая окружена тремя слоями ограждения в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Также отмечается грузовая площадка, которая соединена со скрытым подземным бункером советских времен.

В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие

Также базу прикрывает противовоздушная оборона, а рядом с ней есть часть с ракетами "Искандер", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами, выяснили журналисты.

По словам бывшего сотрудника Пентагона по уменьшению оборонной угрозы, конструкции на военной базе напоминают ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично.

В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие

Издание также предположило, что в Беларуси могут быть и другие места, где РФ хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи. 

Если оружие массового поражения перевезут в РБ, это будет первый подобный случай со времен распада СССР, пишет The New York Times.

В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие
В Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 мая в России анонсировали обучение для повышения готовности ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

– Впоследствии стало известно, что проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия решили провести в Беларуси.

– В ГУР отметили, что для России угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас гораздо важнее происходящее на поле боя в Украине.

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