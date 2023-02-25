Россия передала Беларуси свои ''Искандеры'', из которых оккупанты обстреливали Украину: доказательством стала циничная деталь. Фото

Армия Беларуси, вероятно, эксплуатирует оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые Россия использовала для обстрелов Украины. Об этом может свидетельствовать тот факт, что беларусское минобороны попыталось скрыть отметки о количествах боевых пусков на кабинах машин.

Видео дня

Как отмечает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в пятницу минобороны Беларуси обнародовало видео, на котором ракетное подразделение "в рамках мероприятий боевой готовности" выдвигается в назначенный район. При этом часть кабины "Искандеров" в ролике была размыта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Беларускі Гаюн" напомнил, что в начале февраля в Беларусь приезжал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. После поездки он показал фото "Искандера" с 14 красными звездами. Обычно одна такая звезда обозначает один боевой пуск.

Сам Соловьев подтвердил и значение звезд, и то, что их нанесли ранее военные РФ.

Это значит, что армии Беларуси передали не новые, а находившиеся в эксплуатации ВС РФ "Искандеры". Также не исключено, что эти ОТРК применялись для нанесения ракетных ударов по Украине. Это объясняет стремление минобороны Беларуси скрыть звезды, пишет "Беларускі Гаюн".

Позже, 25 февраля беларусское минобороны опубликовало фото "Искандера" без размытия с красными звездами, бортовым и регистрационным номерами. "Отличный пример скоординированных действий", – иронизируют в мониторинговой группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские "Искандеры" и С-400 заступили на боевое дежурство в РБ. Диктатор поблагодарил Кремль за переданное вооружение.

В Воздушных силах Украины заявили, что размещение ракетных комплексы в Беларуси оккупанты пытаются объяснить якобы защитой ее воздушного пространства.