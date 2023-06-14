'Путин мне передал документ': Лукашенко выдал 'басню' о 'договоренностях' по аренде Крыма и пожаловался на Запад

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна-террорист Россия якобы хотела договориться с Украиной об "аренде" Крыма. Более того, диктатор выдал, что организовать переговоры якобы помог его младший сын Николай.

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В то же время Лукашенко добавил, что "договоренности об аренде" сейчас неактуальны, так как считает украинский Крым "территорией России по Конституции". Об этом самопровозглашенный президент рассказал в интервью кремлевским пропагандистам.

Лукашенко заявил, что РФ и Украина якобы хотели договориться об "аренде" Крыма во время переговоров в начале полномасштабной войны. Также диктатор добавил, что кремлевский убийца Владимир Путин якобы передал ему документ, который содержал "договоренности" о временно оккупированных территориях Украины.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас… а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют, и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", – заявил самопровозглашенный президент.

Также путинский прихвостень пожаловался на Запад, мол, европейские страны не помогали решать проблемы, а только наращивали военную мощь в Украине. Кроме того, в очередной раз Лукашенко принялся пугать цивилизованные страны ядерным оружием.

"Здесь только может быть одно. Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, никакого движения: ни танков, ни военных. Как только переброшены, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить", – цинично заявил Лукашенко.

Напомним, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от ядерного удара российскими ракетами и бомбами, размещенными на территории РБ, может мгновенно погибнуть около миллиона человек. При этом для применения этого оружия Минску придется совершить звонок в Москву.

Ранее Александр Лукашенко цинично высказался о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинские войска якобы несут большие потери, а Россия якобы "научилась воевать".

В то же время Лукашенко выдал, что уже есть "большие предпосылки для окончания войны в Украине". Также диктатор пригрозил странам Запада, которые помогают Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля этого года в России заявили о передаче РБ "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары.

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