'До 50 танков за один бой': Лукашенко сделал циничное заявление о контрнаступлении Украины и расхвалил Россию. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично высказался о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинские войска якобы несут большие потери, а Россия якобы "научилась воевать".

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Об этом Лукашенко сказал в комментарии пропагандистке кремлевского телеканала "Россия" Ольге Скабеевой. В частности, диктатор выдал, что с начала контрнаступления якобы погибли около 40 тыс. украинских военных (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Контрнаступ 4-5 числа начался, но мы даже не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит, так вот за это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч. Погибло! И больше ста не вернутся – раненые. Почти 120-150 тысяч. И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же горят, как наши с советских времен танки", – утверждает он.

При этом Лукашенко расхвалил оккупационную армию РФ. Ему "удивительно", что россияне якобы "научились воевать".

"Поверьте мне, как они сейчас воюют. Контрнаступление идет – кулак 30-50 танков, люди идут тысячами, и они не доходят даже до переднего края российского", – уверяет диктатор.

По словам Лукашенко, воевать оккупантам помогают "обычные технологии", "оборонные рубежи" и "минные заграждения". Кроме того, на передовой якобы "секреты сидят с ПТУРСами (противотанковый управляемый реактивный снаряд. – Ред.) и поражают прямой наводкой эту бронетехнику".

"Там каша была, до 50 танков за один бой и более 120 БМП, представляете. Это была первая попытка контрнаступа. Примерно столько было, с воздуха сняли. Вот их контрнаступление! Россия – как всегда бывает и у нас, и у них – мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. Так вот Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать и по всем правилам воюет", – выдал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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