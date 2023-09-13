Покатались на тракторах: в Беларуси устроили особые 'развлечения' для атташе из стран Африки, в сети волна шуток. Фото

В Беларуси устроили "экзотическое развлечение" для военных атташе из 14 стран Африки. Представителей Африканского континента, прибывших в Минск на прошлой неделе, привезли на Минский тракторный завод и покатали их на тракторах, устроив фотосессию.

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Африканские военные прибыли в Беларусь с целью "знакомства с учебными заведениями, предприятиями ВПК и культурным наследием Беларуси", коим, видимо, и являются беларуские трактора по мнению администрации самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. На событие, которое пользователи в сети окрестили "кринжем", обратил внимание Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

"Военных атташе из 14 стран Африки в Минске покатали на тракторах. Делегацию привезли на Минский тракторный завод и провели для них экскурсию. А еще устроили фотосессию за рулем трактора. Атташе выглядели счастливыми", – отмечено в сообщении.

Администраторы канала напомнили, что военные из африканских стран приехали в Беларусь на прошлой неделе. Целью визита было заявлено "знакомство с учебными заведениями, предприятиями ВПК и культурным наследием Беларуси".

С чем именно из перечисленного ознакамливались африканцы, рассекая на тракторах по территории завода, производящего сельхозтехнику, не уточняется.

Тем временем изобретательность режима Лукашенко в проявлении "гостеприимства" оценили пользователи сети.

"Как лыбятся людоеды-друзяшки усатого в тракторах, наверное представляют, как удобно гоняться и давить недовольных в Африке на этих тарахтелках", "Дали бы им нормально погонять по МКАДу. Террорист Лукашенко рассказывал карманным (журналистам) что на тракторе Т-80 гонял по МКАДу со скоростью 280км/ч, и это был не предел", – иронизируют комментаторы.

Пользователи характеризуют происходящее как "кринж", а также строят предположения о связи между африканскими военными и беларускими тракторами.

"Логично: в Северной Корее каждый мирный трактор тащит за собой прицеп с РСЗО", – пишет один из комментаторов.

Другая же пользовательница сети интересуется, не показали ли "высоким гостям" из Африки "танцы тракторов", которыми беларуские власти "потрясали" Беларусь и мир несколько лет назад.

Напомним, пока в Минске катали гостей из Африки на тракторах, Россия продолжала "сближение" с Северной Кореей. 12 сентября Ким Чен Ын прибыл с визитом в РФ, а на следующий день встретился с Путиным. Ключевой темой переговоров, по данным западных разведок, стали поставки вооружений из КНДР России для продолжения войны против Украины.