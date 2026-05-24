Первый контакт за долгое время: Лукашенко провел разговор с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 24 мая, провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Созвон между двумя лидерами стран состоялся впервые за много лет отсутствия коммуникации между Парижем и Минском.

Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца в Минске. Как сообщается, инициатива поступила от Парижа.

В разговоре Макрон и Лукашенко обсудили региональные проблемы, а также отношения Беларуси с Европейским Союзом и, в частности, Францией. Деталей относительно потенциальных договоренностей или других тем обсуждения Минск пока не предоставил.

Заметим, что контакты между Беларусью и странами Запада активизировались с лета 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа начала прямые переговоры с президентским дворцом в Минске преимущественно по освобождению политзаключенных.

Заметим, что в самом Европейском Союзе не рассматривают Беларусь как посредника в мирных переговорах по Украине, поскольку правительство Александра Лушкашенко, по словам пресс-секретаря Европейской комиссии Аниты Хиппер, поддерживает российскую агрессию против Украины.

"Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долговременному и справедливому миру в Украине", – сказала Хиппер, и добавила, что доверие к белорусскому режиму "равно нулю".

Напомним, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель фактически отказалась от роли возможного посредника от Европы в переговорах с Москвой. Она заявила, что для ведения таких переговоров необходимо иметь действующие политические полномочия.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели в Европе активизировались дискуссии относительно возможного назначения спецпосланника для переговоров. Среди потенциальных кандидатов называли Ангелу Меркель, Каю Каллас, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

