'Оскорбления недопустимы': в МИД Украины жестко ответили на слова Лукашенко о Зеленском

В Министерстве иностранных дел Украины поставили на место беларусского диктатора Александра Лукашенко, который обозвал Владимира Зеленского. За то, что Лукашенко назвал президента Украины "гнидой", дипломат Георгий Тихий напомнил о народном прозвище Лукашенко – "таракан".

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"Оскорбления главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии (раздел зоологии, изучающий насекомых. – Ред.) точно не пойдет на пользу таракану", написал представитель МИД на своей странице в X (Twitter) 15 марта.

Этот пост Тихий опубликовал на беларусском языке.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси 14 марта выступил в эфире кремлевского телеканала "Россия 1". Во время визита в Москву с ним записала интервью пропагандистка Ольга Скабеева.

Она спросила об отношении к главе Украинского государства, напомнив, что весной 2023 года беларусский диктатор называл Зеленского "гнидой".

Лукашенко в ответ заявил: "Володя как сын мне был, но поступил как гнида".

Как ранее писал OBOZ.UA, 14 марта Александр Лукашенко также заявил, что процесс беларусско-российской интеграции "нужно сделать необратимым", и Россия и Беларусь "могут прийти к единому парламенту, если будут готовы".

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