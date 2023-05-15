Нужен ли Путину больной Лукашенко? Климкин объяснил расчет диктатора

Уход от власти белорусского диктатора Александра Лукашенко может привести к разрушению "конструкции", которую кремлевский диктатор Владимир Путин создавал в течение многих лет. Путин не заинтересован в отстранении от власти или смерти Лукашенко, поскольку верит, что может "дожать" его в вопросе участия в войне против Украины.

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В то же время, волна спекуляций вокруг тяжелой болезни самопровозглашенного президента Беларуси ослабляет Лукашенко и его окружение. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Дипломат отметил, что о проблемах со здоровьем у Лукашенко хорошо знают в Кремле. В то же время он не стал утверждать, что из-за этого российское руководство будет пытаться избавиться от него. "Влияет ли это фундаментально на стабильность режима Лукашенко? Это действительно очень трудно сказать", – добавил Климкин.

Он отверг версию о том, что Путин может планировать смену власти в Беларуси, чтобы беспрепятственно устроить последний поход на Киев – вторжение в нашу страну с севера.

"Я думаю, здесь дело не в Лукашенко. Если Путин критически захочет этого, он будет дожимать его. Но ситуация изменилась. Мы понимаем, что происходит на границе, мы очень тщательно следим за происходящим в Беларуси, за теми и контингентами, которые там есть", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, уход Лукашенко от власти на сегодняшний день крайне невыгоден Путину. "Я думаю, если сегодня Лукашенко выйдет из этой конструкции, она может посыпаться. И Путин это прекрасно понимает. Поэтому не факт, что смерть Лукашенко сейчас выгодна Путину. Мне кажется, что статус-кво и возможность дожать Лукашенко на переход к варианту, который подходит Путину – это более предсказуемая и более классическая стратегия для Кремля".

"Путин понимает, что он потерял Украину, поэтому не захочет потерять еще и Беларусь. Ему нужен предсказуемый сценарий. А смерть Лукашенко – это не предсказуемый сценарий", – подытожил дипломат.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, после парада победы в Москве 9 мая состояние здоровья Александра Лукашенко резко ухудшилось и он срочно вылетел в Минск, где его посетил ряд российских профессоров-медиков. Несколько дней кряду белорусский диктатор не появлялся на публике. Так, 14 мая он не принял участия в церемонии, посвященной Дню государственного флага, герба и гимна Беларуси.