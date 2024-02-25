Незаконно избранный Лукашенко заявил, что на зло Западу снова пойдет в президенты в 2025 году

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении остаться в кресле главы государства на следующий срок. Он сказал, что пойдет на так называемые "президентские выборы", намеченные на 2025 год.

Заявление диктатора цитирует провластное издание БЕЛТА. Лукашенко, комментируя грядущие выборы, призвал беларусов "не переживать", потому что он сделает "все, как это надо".

О том, намеревается ли Лукашенко баллотироваться на президентских "выборах" в 2025 году, у диктатора спросили после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Тот на вопрос ответил утвердительно, подчеркнув, что "пойдет тем быстрее" в зависимости от того, насколько активно беларусы будут пытаться отстоять свое право выбирать власть.

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", – выдал Лукашенко.

Адресатов заявления диктатора, обозначенных Лукашенко обезличенным местоимением "им" БЕЛТА маркировала словом "беглые". Судя по всему, речь идет о гражданах Беларуси, подвергшихся гонениям за попытки противостоять правящему режиму и отстаивать право населения на честные выборы. Многие из них, кого режим Лукашенко не успел посадить в тюрьму, вынуждены были покинуть свою родную страну.

В то же время продолжить свое непрерывное правление диктатор собирается на зло Западу.

Также провластное издание процитировало заявление Лукашенко о том, что некто якобы намеревается "нас качать до президентских выборов".

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался на Запад и заговорил о рисках третьей мировой. Диктатор заявил, что у западных стран якобы нарастают "аппетиты" в военно-политической сфере. Также Лукашенко пожаловался на размещение техники НАТО в непосредственной близости "от границ Беларуси и России", заявив, что это говорит "ну как минимум, о демонстрации силы".