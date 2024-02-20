'Нас хотят втянуть в войну': Лукашенко пожаловался на Запад и заговорил о рисках третьей мировой. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на страны Запада, у которых якобы нарастают "аппетиты" в военно-политической сфере. Также он заявил, что угроза третьей мировой войны нарастает.

Об этом пособник российского диктатора Владимира Путина заявил на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности Беларуси. Он заявил, что сегодня военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов.

"Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором не сказал только ленивый. Тенденции для опасения есть", – считает Лукашенко.

Он посетовал, что страны сначала начинают конфликты, а потом предлагают их "умиротворять" с помощью "миротворческого контингента".

"Вы знаете, для чего. Чтобы расставить людей с оружием, обозначить зону своего влияния. То есть мир методично превращается в полигон глобального противостояния", – отметил Лукашенко.

"Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке? Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями", – заявил президент Беларуси, цинично умолчав об аналогичном поведении страны-агрессора РФ.

Также Лукашенко пожаловался на размещение техники НАТО в непосредственной близости "от границ Беларуси и России", заявив, что это говорит "ну как минимум, о демонстрации силы".

"Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительны. Аппетит и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО", – подчеркнул Лукашенко, выдав при этом, что европейские лидеры превратились в подданных США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 февраля Лукашенко выдал громкое заявление о якобы задержании на границе украинских "диверсантов". В целом, по его словам, "ДРГ" из Украины фиксируются "по два-три раза в неделю".

– 15 февраля в Беларуси объявили режим контртеррористическй операции в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной. Местных жителей призвали не пугаться сирен, сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков.

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