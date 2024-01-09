Минобороны Беларуси строит военный городок у границы с Украиной. Фото

Министерство обороны Беларуси строит военный городок под Гомелем в 40 километрах от украинской границы. Этот проект стартовал в 2023 году и должен быть завершен в 2027-м.

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Об этом сообщает беларуская редакция "Радио Свобода". Журналисты опубликовали паспорт объекта и кадры по месту строительства.

Ранее СМИ писали о том, что строительство в Гомельской области военного городка и полигона спонсируется из государственной инвестпрограммы на 2023-2027 годы. В 2023 году на эти цели из бюджета было выделено 500 тысяч рублей, в 2024 и 2025 годах должны выделить 10 и 40 миллионов рублей соответственно.

Источники "Радио Свобода" зафиксировали строительство на территории бывшего пионерского лагеря "Чайка" в Гомельском районе. Эта локация расположена примерно посредине между Гомелем и Речицей, оттуда ведет асфальтированная дорога к границе с Украиной (до пограничного перехода в Новой Гуте около 40 километров).

На данный момент на месте бывшего лагеря находится строительная техника, рабочие прокладывают коммуникации. Рядом с новым объектом сейчас действует 1393-я артиллерийская база боеприпасов воинской части №52208.

"Не исключено, что военный городок будет построен не только на территории бывшего лагеря "Чайка", но и на территории заброшенных соседних лагерей – "Галактика", "Лесная поляна", "Литейщик". Активности там пока нет, но "чужих" уже выгнали. К примеру, из пионерского лагеря "Галактика" выгнали любителей страйкбола, которые там занимались", – говорит собеседник издания.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что в новом военном городке, вероятнее всего, разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы РБ.

"По моему мнению, Беларусь до сих пор имеет оборонную военную доктрину, в отличие от российской. Но если политическое объединение Беларуси и России состоится, то доктрина изменится на наступательную. Тогда это будет военная база для нападения", – сказал эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Беларуси под Гомелем продолжалась подготовка к строительству военного городка для "южного оперативного командования" белорусской армии. Его планируют построить на базе пяти заброшенных детских лагерей в урочище возле села Новая Буда. Речь идет о лагерях "Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" и "Лесная поляна".

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