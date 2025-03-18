'Места для размещения уже подготовлены': в Беларуси заявили, что в скором времени передадут России шасси для 'Орешника'

Беларусь в ближайшее время передаст России несколько машин для размещения ракетного комплекса "Орешник". Такие колесные тягачи уже на последней стадии производства.

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Об этом в белорусском телеэфире заявил госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович. Он назвал "Орешник" общим продуктом двух стран".

"Этот ракетный комплекс – это как бы общий продукт союзного государства. Потому что база – основная машина – производится на предприятиях военно-промышленного комплекса в республике, а средство поражения – ракеты – в РФ. И мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы России для того, чтобы установить на них средство поражения", – заявил Вольфович.

Он также добавил, что в Беларуси уже подготовлены места для размещения ракетного комплекса "Орешник". Ожидается, что комплекс прибудет в страну до конца года.

Вольфович не уточнил, кто именно производит шасси для комплекса. Однако в Беларуси тяжелую технику для военных производит одно предприятие – Минский завод колесных тягачей.

Причем продукция МЗКТ представляет собой шасси для не менее 60 видов российского оружия. Это РСЗО "Смерч", ракетные комплексы "Тополь" и "Тополь-М", ЗРК "Печора", колесные средства ЗРК "Бук-М2", пусковые установки комплекса "Искандер-М", установки С-300 и С-400, береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион".

Минский завод находится под санкциями Евросоюза с декабря 2020 года. Позже к санкциям против завода и его руководителей присоединились Швейцария, США, Австралия, Япония, Украина и несколько других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в его стране осуществляется производство пусковых установок для ракет "Орешник". Однако самих ракет в Беларуси до сих пор нет, хотя в январе он уверял, что получит ее от России "со дня на день".

О том, что такие комплексы Россия передаст Беларуси, стало известно после переговоров в декабре 2024 года в Минске. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что это оружие может быть передано белорусам во второй половине 2025 года.

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