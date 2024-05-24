Лукашенко согласился сделать Беларусь ядерным придатком России: эксперт объяснил последствия

Т.н. президент Беларуси Александр Лукашенко согласился, чтобы его страна стала "ядерным придатком" для России. Более того, формально он сам попросил разместить российское ядерное оружие (ЯО) на территории РБ.

Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". В то же время в новых военных учениях РФ с применением тактического ЯО военный эксперт особой угрозы не видит.

"Лукашенко согласился на размещение – даже не просто согласился, а формально Лукашенко сам призвал [Владимира] Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Подчиненные Путина с радостью эту задачу выполнили", – обратил внимание Лакийчук.

По его мнению, нет ничего нового в военных учениях российских тактических ядерных сил, как и в заявках РФ и РБ о совместной "отработке тактического ядерного удара".

"Мы уже говорили о том, что учения 12-го Главного управления Министерства обороны проводятся в России постоянно, по меньшей мере [раз] на год на уровне округа флота, когда в Москве пропагандистские рты заявляют, что "в ответ на агрессивную политику НАТО мы сейчас проведем учения по тактическому ЯО". Это больше на внешнего потребителя напоминания, что "у нас есть тактическое ядерное оружие, смотрите, мы можем его применить". А учения – как проводились, так и проводятся", – высказал мнение эксперт.

"Вот прокричали о южных военных округах, Черноморском флоте. На полпути они не останавливаются– тема ядерных угроз должна быть в топе. Продолжение этого заявления о том, что "проведем теперь тактические ядерные учения", – добавил Лакийчук.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая Владимир Путин приехал в Беларусь и встретился с Александром Лукашенко. Глава Кремля рассказал, что, кроме прочего, они обсудили участие ВС РБ в ядерных учениях.

– "Беларускі Гаюн" считает, что в РБ 24 мая прибыл самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в 12:50 в аэропорту Гомель.

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