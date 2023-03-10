Лукашенко собрался с визитом в Иран: диктатор планирует развивать торговлю с режимом аятолл
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта намерен совершить визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Эбрахимом Раиси.
Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора. Как говорится в сообщении, главной темой переговоров станет развитие двусторонних отношений стран с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.
Встреча президентов состоится в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. В пресс-службе сообщают, что стороны обсудят реализацию проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
"Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом", – говорится в сообщении.
Лукашенко надеется, что по итогам переговоров будет "подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса".
Кроме того, белорусский диктатор хочет провести встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Указано, что одним из центральных событий Лукашенко будет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лукашенко ездил в Китай, чтобы наладить "дружеские отношения".
В ISW проанализировали визит белорусского диктатора в Пекин. Там считают, что Кремль использует Лукашенко в своей информационной кампании для достижения мирных переговоров на выгодных для России условиях и уменьшения военной помощи Западу Украине.
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