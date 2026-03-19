Лукашенко после встречи со спецпосланником США освободил 250 политзаключенных: среди них есть известные люди

Из беларусских тюрем вышли 250 политзаключенных, которых помиловал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Это произошло 19 марта после встречи главы РБ со спецпосланником США по вопросам Беларуси Джоном Коулом.

Видео дня

Последний на странице в X (Twitter) написал: "Сегодняшнее освобождение 250 человек является значительной гуманитарной вехой и свидетельством преданности президента [Дональда Трампа] прямой, жесткой дипломатии. Свобода – наша цель".

Коул показал фотографию с бывшими узниками режима, сделанную на литовско-беларусской границе. Также он поблагодарил партнеров из Литвы "за их ключевую роль в этой миссии".

Кто снова оказался на свободе

Известно, что в беларусских тюрьмах и следственных изоляторах удерживают более 1100 человек, которых правозащитники считают политическими заключенными.

Среди 250, которых освободили 19 марта, 15 вывезли из страны, а 235 останутся на территории РБ.

Как передает беларусская служба "Радыё Свабода", среди освобожденных – много известных личностей. В частности:

Екатерина Бахвалова (Андреева) – бывшая журналистка "Белсата", осужденная за стриминг с "Площади Перемен" во время протестов в Минске на два года и за якобы государственную измену еще на 8 лет и 3 месяца;

Кирилл Казей – житель Минска. До ареста работал в компании по продаже компьютерной техники. Женат, имеет детей 7 и 10 лет. Его посадили на 7 лет за то, что он с группой нескольких человек якобы пытался повредить автомобиль BMW, водитель которого бил мужчину с национальным флагом на улице. Во время обыска у Казея, как утверждала пропаганда, были изъяты пневматический пистолет без патронов и газовый баллон; в его транспортном средстве якобы нашли флаги, листовки, фейерверки, лазерные указки, ручную гранату и 58 патронов;

Александр Казлянку – член Свободного профсоюза из Бреста, приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Он фигурировал в деле "Революционного действия" – брестских анархистов, которых судили за участие в протестах и "в преступной организации";

Дмитрий Кубаров – UX/UI-дизайнер, которого задержали и посадили на 8 лет по уголовному делу о массовых беспорядках;

Николай Кулешов – бывший таможенник, активист Беларусской социал-демократической партии "Грамада". Его упекли за решетку на 5 лет за "создание экстремистской группировки", "кражу документов" и "незаконное пересечение границы".

Настя Лойка – правозащитница центра "Вясна", приговоренная к 7 годам лишения свободы за якобы "разжигание вражды или розни". Известно, что ее коллеги Марфа Рабкова и Валентин Стефанович также освобождены;

Сергей Мавшук – обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Пинске в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, приговорен к 6,5 годам лишения свободы;

Эдуард Пальчис – известный политблогер, автор Telegram-канала Palchys и общественный деятель. Был организатором митингов и концертов "БНР-100", "БНР-101". Должен был отсидеть 13 лет по четырем статьям Уголовного кодекса РБ ("организация массовых беспорядков", "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок", "призывы к действиям, наносящим ущерб Республике Беларусь" и "разжигание вражды или междоусобицы").

Никита Золаторав – его задержали еще подростком. Больного эпилепсией парня поместили в "строгий режим" после нападения на заключенных. В целом его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Одна из трех статей, по которым судили Золаторава, это "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Олег Супрунюк – известный брестский журналист с недостатками слуха, приговоренный к 3 годам за решеткой по обвинению в "участии в экстремистской организации".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!