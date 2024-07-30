Лукашенко помиловал гражданина Германии, которого беларусский суд приговорил к смертной казни

Гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен судом Беларуси к смертной казни, получил помилование от самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Иностранец, по версии следствия, 5 октября 2023 года устроил взрыв на железнодорожной станции "Озерище" недалеко от Минска, которой пользуются военные.

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Помилование осужденного 30 июля подтвердили в Минске. Утром того же дня Telegram-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой Лукашенко, заявил, что Кригер написал прошение к "президенту" о помиловании.

Мужчину судили сразу за шестью статьями УК РБ, в частности, о найманстве, агентурной деятельности, совершении теракта. Судебный процесс растянулся на 12 заседаний. 24 июня 2024 года Минский областной суд вынес приговор – смертная казнь.

Беларусские прокуроры утверждают, что Кригер якобы связан с батальоном Western полка Кастуся Калиновского и Службой безопасности Украины. Мол, он "работал на украинские спецслужбы".

Гражданин Германии въехал в Беларусь 2 октября 2023 года как турист. После этого он якобы проводил "разведку и фотографирование" различных объектов, в том числе военных, получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством и использовал его для повреждения железнодорожных путей.

Впрочем, в Сообществе железнодорожников Беларуси (оппозиционном к режиму Лукашенко) заявляли, что серьезного ущерба из-за так называемого теракта не было. Официальная сума убытков тоже незначительная – всего 1639 беларусских рублей (около 516 долларов США).

Более того, есть информация, что за происходящим наблюдали сотрудники КГБ. Согласно одной из версий, взрыв на самом деле могла организовать беларусская спецслужба, а Рико Кригера просто подставили. Подобный сценарий не исключали также в BYPOL (инициатива, которая создана бывшими сотрудниками силовых структур РБ, несогласными с режимом Лукашенко).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в июле Эстония запретила въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами, присоединившись к Латвии и Литве в усиленные санкции ЕС против Беларуси.

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