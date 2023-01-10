Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софии Сапеге

24-летняя россиянка София Сапега, приговоренная к шести годам колонии строгого режима в Беларуси, через адвокатов написала прошение к диктатору Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. 4 января самопровозглашенный президент отказал девушке.

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Об этом сообщили в ВВС, ссылаясь на слова матери и отчима россиянки Анны и Сергея Дудичей. София написала им письмо, в котором поделилась своими тяжелыми переживаниями.

"Мне настолько непонятны сейчас свои чувства, это даже жутко. Восприняла как должное или просто делаю вид – не знаю. А может, я просто не верю, что так бывает?", – цитирует слова заключенной служба новостей.

Адвокат Сапеги указал, что сделал официальный запрос на перевод своей подзащитной из белорусской тюрьмы в Россию. Таким образом, у команды юристов появится шанс выпросить помилование для Сапеги уже у президента РФ Владимира Путина и тогда ей не придется отбывать большую часть срока.

Любопытно, что пока молодая девушка в глазах белорусского деспота Лукашенко выглядит опасной преступницей только за романтические отношения с некогда оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в России выпускают на свободу подлинных маньяков и убийц.

Например, главарб ЧВК "Вагнера" Пригожин пообещал помилование зэку, который убил молотком свою бабушку-ветерана Второй мировой. Такой "жест милосердия" российский бизнесмен выразил в качестве благодарности за то, что уголовник согласился воевать в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Протасевич, которого после задержания белорусскими силовиками, большинство западных СМИ называло не иначе как мучеником лукашенковского режима, пошел на сотрудничество со следствием, сдал всех своих соратников, включая и возлюбленную Софью Сапегу. Горечь расставания недолго тяготила конформиста, через несколько дней после оглашенного приговора своей экс-подруге он сообщил подписчикам о женитьбе на никому неизвестной девушке.

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