Лукашенко к чему-то готовится? В Белоруссии школьников учили разгонять акции протеста. Фото

В Беларуси школьников начали тренировать защищать самопровозглашенный лукашенковский режим. Внутренние войска учат несовершеннолетних разгонять акции протеста.

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Также со школьниками проводят занятия по использованию оружия. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Школьников учили разгонять протесты в городе Орша. Занятия с детьми проводили люди в полной экипировке и с собаками. В частности, они показывали школьникам, как пользоваться оружием и подавлять акции протеста.

Такие учения провели на базе отдельной патрульной роты в/ч 5524. Примечательно, что такие случаи на территории Беларуси не единичны.

Так, подобные акции с участием молодежи проводятся в разных регионах Беларуси. В сети отмечают, что лукашенковский режим с 2020 года пытается изменить имидж силовых структур, в частности, создается сеть "военно-патриотических клубов".

Напомним, в Беларуси заявили, что Вооруженные силы Украины сосредоточили значительную группировку войск на границе. В местном министерстве обороны снова заговорили о риске провокаций со стороны нашей страны. При этом отметили, что их вероятность остается высокой уже на протяжении длительного времени.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Беларуси. Непризнанный президент РБ пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вести войну против Украины вместе с войсками страны-агрессора России. Зеленский сказал, что наша страна будет сражаться и выстоит в любом случае.