В Беларуси заявили об угрозе со стороны Украины и риске провокаций

В Беларуси заявили, что Вооруженные силы Украины сосредоточили значительную группировку войск на границе. В местном министерстве обороны снова заговорили о риске провокаций со стороны нашей страны. При этом отметили, что их вероятность остается высокой уже на протяжении длительного времени.

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Об этом заявил помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, сообщает росСМИ. Он выдал, что провокации могут перерасти в приграничные инциденты.

"Вооруженный конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь", – заявил Равенко.

По его словам, раньше Минск только фиксировал провокации, но теперь начал реагировать на них.

"Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным", – сказал Равенко.

Полковник добавил, что Украина якобы ведет разведывательную деятельность против Беларуси группами военных с применением БПЛА, периодически нарушая госграницы в воздушном пространстве.

Он сказал, что в прошлом году на границе якобы зафиксировали 88 таких случаев. Кроме того, Равенко выдал, что бойцы ВСУ повреждают пограничную инфраструктуру Беларуси, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на местных пограничников.

Как известно, в октябре прошлого года погранкомитет заявлял, что ВСУ минируют приграничные страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года американский Институт изучения войны опубликовал аналитику, в которой говорилось, что российские оккупационные войска могут попытаться осуществить диверсию на границе Украины и Беларуси. Однако украинские силы готовы защищать свои северные границы, и более того – сдерживать огромное количество захватчиков.

29 декабря в Брестской области Беларуси, недалеко от границы с Украиной, упала ракета С-300. Пострадавших в результате инцидента нет. Позже в Беларуси выдвинули две версии причин падения ракеты на их территории. По одной из них, это – спланированная провокация Вооруженных сил Украины.

В Минобороны Украины в ответ заявили, что, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готовы к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ. Киев готов пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме.

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