'Это безумие': Лукашенко заявил, что не верит в контрнаступление ВСУ, и заговорил о необходимости переговоров

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявления о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины – это якобы "дезинформация". По его словам, украинские войска якобы не пойдут в наступление для освобождения своих территорий.

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Кроме того, диктатор в очередной раз заявил, что Украина должна вести переговоры со страной-террористом Россией. Об этом Лукашенко заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишут беларуские пропагандистские СМИ.

Беларуский диктатор заявил, что никакого контрнаступления ВСУ даже теоретически быть не может. Самопровозглашенный президент выдал аргумент, что Украина не будет освобождать свои территории якобы из-за того, что российская армия имеет количественное преимущество в технике и личном составе.

"Самая большая дезинформация – это контрнаступление. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумие. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", – сказал диктатор.

Также самопровозглашенный президент в очередной раз заговорил о необходимости переговоров между Украиной и страной-террористом РФ. Более того, Лукашенко заявил, что Россия якобы была готова завершить войну "на невыгодных для себя условиях".

"Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, который вырабатывался в ходе первых раундов российско-украинских переговоров, а новый. Для того чтобы остановить войну", – заявил самопровозглашенный беларуский президент.

Напомним, Россия усилила воздушные атаки на Украину в попытке заставить ВСУ отложить контрнаступление. При этом Украина успешно сбивает большой процент ракет и беспилотников, руша планы оккупантов.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил заявления о приближении контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, таким образом Украина хочет запутать и дезориентировать противника.

Следует отметить, что россияне полным ходом готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны враг собрал уже 150 тыс. военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия точно почувствует, когда начнется контрнаступление украинских войск.

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