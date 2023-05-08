'Если нужно, мы на танке в Брюссель приедем': в Беларуси пенсионеры собрались побеждать НАТО. Видео

В Гродненской области Беларуси, которая граничит в Польшей и Литвой, военным пенсионерам раздали автоматы и приказали охранять порядок. Пропаганда в свою очередь продолжает врать, что страны НАТО якобы угрожают Беларуси.

Видео дня

При этом пенсионеры, вооруженные автоматами, пригрозили "дойти на танках до Брюсселя". Сюжет с угрозами Европе снял один из пропагандистских телеканалов в Беларуси (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По легенде пропаганды, в Волковысском районе Гродненской области создали "мощный отряд военных пенсионеров". На камеру пожилые мужчины рассказали, что якобы не могут сидеть дома, когда на западной границе Беларуси существует угроза.

Один из пенсионеров выдал, что имеет более стратегические планы, нежели просто охрана правопорядка в своем населенном пункте. Мужчина выдал, что собрался на танке ехать на Брюссель.

"Мы знаем, что сейчас НАТО на территории Литвы проводят учения. Два деда до Берлина дошли, вернулись. Два легло там на их земле. Для НАТОвцев могу сказать: если надо, то мы на танке приедем! Но не в Берлин, а в Брюссель", – выдал белорусский пенсионер.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко живет в постоянном стрессе, поскольку осознает последствия своего решения поддержать путинскую агрессию в Украине. 2 мая он собрал совещание с представителями силовых структур, чтобы обсудить вероятную угрозу для республики со стороны "разного рода диверсантов".

Ранее сообщалось, что на Западе указали на опасность для Лукашенко, если он согласится на уговоры Москвы и отправит свою армию в Украину. Он сам понимает, что нация в таком случае восстанет против него и его авторитарному режиму настанет конец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта было временно ограничено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!