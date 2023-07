ЧВК 'Вагнер', понеся в Украине 80% потерь, может открыть еще одну базу в Беларуси – ISW

Российская частная военная компания "Вагнер" Евгения Пригожина, участвуя в полномасштабной войне РФ против Украины, понесла 80% потерь. В частности, на украинской земле "отминусовалось" 28% ее наемников убитыми.

Тем не менее, ЧВК, колонны которой одна за другой ныне прибывают в Беларусь, может открыть там еще одну базу – на Гомельщине, что недалеко от границы республики с Украиной. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на источник, связанный с "вагнеровцами", который процитировал старшего командира наемников с позывным "Маркс". Тот утверждал, что в составе оккупационных войск РФ на украинском фронте участвовало 78 000 боевиков ЧВК (49 000 из которых были осужденными).

По его словам, "Вагнер" потеряла в боях 22 000 убитыми и 40 000 ранеными на момент "взятия" Бахмута в Донецкой области 20 мая 2023 года.

"Эти цифры – если они точны – указывают на то, что группа "Вагнера", вероятно, была неэффективна после боев в Бахмуте и что потери в общей сложности составили 79,5%, а уровень смертности – 28,2%. "Маркс" заявил, что в настоящее время живы 25 000 наемников ЧВК, 10 000 из них находятся в Беларуси, а остальные 15 000 отдыхают, предположительно, в России", – указали в ISW.

По мнению аналитиков, ЧВК "Вагнер" может открыть еще одну базу в Беларуси, а именно в Гомельской области республики недалеко от границы с Украиной.

Украинский центр сопротивления 20 июля сообщил, что строительство еще одной базы "вагнеровцев" началось недалеко от Нарулянского района. При этом 19 июля наемники ЧВК обследовали землю возле села Дятлик Нарульского района Гомельской области, примерно в 2 км от границы с Украиной.

"На момент публикации ISW не наблюдал визуальных подтверждений строительства в этом районе", – пока подчеркнули военные эксперты.

Напомним, что всего с 11 июля в Беларусь прибыло уже девять колонн ЧВК "Вагнер". Общая численность наемников на территории республики, предположительно, превышает 2500 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси стартовали совместные учения беларусских ВС и наемников ЧВК "Вагнер". Они проходят на полигоне "Брестский" уже в течение нескольких дней.

В Министерстве обороны США заявили, что "вагнеровцы" продолжают прибывать на территорию Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что ранее уже видели, как наемники этой ЧВК были реинтегрированы в российскую армию.

