Пункта о ленд-лизе для Украины нет: Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2025 год

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год (NDAA). Но там нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Видео дня

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, закон об ассигновании на нужды нацобороны на 2025 год поддержал 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа).

"В этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Embassy of Ukraine in the USA / Посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такое положение. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено ", – заявила Маркарова.

По ее словам, посольство проводит активную работу по сохранению данного механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".

Документ содержит следующие основные положения по Украине:

статьей 1303 продолжается действие запрета на использование любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины;

над оккупированными регионами Украины; статья 1534 Министру обороны США поручается проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра – содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

статьей 6411 Директору национальной разведки, Государственному секретарю и Министру финансов поручается подать в комитеты Сената и Палаты представителей по разведке, иностранным делам, вооруженным силам, юридическим вопросам, финансовым вопросам и по ассигнованиям доклад о финансировании РФ актов международного терроризма. Указанный доклад не секрет, однако может содержать тайные приложения.

Посол Украины в США отметила, что финансирование на нужды "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 финансовый год было предусмотрено в прошлогоднем NDAA в размере $300 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 10 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине кредита на 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Средства будут направлены на поддержку украинской экономики и восстановление инфраструктуры, а источником погашения станут доходы от замороженных активов Российской Федерации.

В Вашингтоне отметили, что успешная Украина является ключом к предотвращению дальнейшей агрессии России и защиты союзников НАТО в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!