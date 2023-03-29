Чтобы беларусы подключились: военные РФ пытались устроить провокации на украинско-беларусской границе. Перехват

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток теперь уже не косвенно, а напрямую втянуть Беларусь в войну против Украины. Для этого российские оккупанты устраивают провокации на украинско-беларусской границе.

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Об этом стало известно из телефонного разговора двух военных РФ, перехваченного Службой безопасности Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Один из этих захватчиков сейчас находится в Беларуси, а второй воюет против Украины на Донецком направлении.

Первый рассказал, что в РФ хотят, чтобы беларусы подключились к россиянам в боевых действиях. Для этого враг применяет любые методы.

"Мы в одном городе (в Беларуси – Ред.). Тут тоже мутки мутят…Ездят на провокации, на всякую х**ню... Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Белоруссию напали...Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – говорит российский военный.

Тем временем оккупант, который находится в Донецкой области, надеется, что его сослуживцев, которые находятся в Беларуси, тоже перебросят туда. Однако у российского командования другие планы на этих бойцов – их постоянно перебрасывают по РБ от одной границы к другой.

"Опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши", – сказал россиянин.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России на уровне министерства иностранных дел начали продвигать фейк о планах по свержению режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Для этого Киев якобы может перебросить на территорию РБ диверсантов.

– Между тем в ГПСУ сообщили, что в Беларуси у границы с Украиной сейчас нет ударных группировок РФ, которые могли бы совершить вторжение на территорию нашего государства. Однако, есть вероятность того, что оккупанты могут устраивать провокации.

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