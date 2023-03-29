В России выдали фейк о планах Украины свергнуть режим Лукашенко в Беларуси: заговорили о диверсантах

В России на уровне министерства иностранных дел РФ начали продвигать фейк о якобы имеющихся у Украины планах по свержению режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Для этого Киев якобы может перебросить на территорию Беларуси "диверсантов".

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Об этом в интервью российским пропагандистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, российский контингент в РБ является "сдерживающим фактором" для Украины и беларуские войска должны быть готовы к "полномасштабному вторжению противника".

Так, со ссылкой на Галузина, пропагандисты тиражируют фейк о якобы подготовке Украины к свержению режима Лукашенко. Представитель МИД РФ выдал, что на территорию Беларуси могут быть переброшены "диверсионные группы из Украины".

"За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей беларуских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ в Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами", – заявил Галузин.

По его словам, конечная цель этих "националистических формирований" – свержение Лукашенко.

"Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего беларуского руководства... В связи с этим нельзя исключать возможной переброски в республику таких диверсионных групп", – подчеркнул Галузин.

Примечательно, что представитель МИД РФ снова попытался выдать Россию за единственного "спасителя" Беларуси. По его словам, размещение в Беларуси "региональной группировки войск" якобы является "мощным сдерживающим фактором для украинских подразделений, вынужденных сохранять значительные резервы на этом направлении вместо того, чтобы перебросить их на юго-восток".

В то же время Галузин снова начал пугать беларусов "вторжением Украины".

По его словам, беларуские силовики должны "в полной мере учитывать" указанные риски и быть готовыми дать отпор как "локальным провокациям", так и "полномасштабному вторжению противника".

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, к 1 июля планируется завершение строительства соответствующих хранилищ в Беларуси.

В ответ на это заявление Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН. С такой инициативой 26 марта выступило Министерство иностранных дел Украины.

В НАТО заявили, что ядерная риторика России "опасна и безответственна" и отметили, что внимательно следят за развитием ситуации. А вот в Белом доме подчеркнули, что не видят признаков того, что Путин готов реализовать свои угрозы.

В то же время Евросоюз готовит новый пакет санкций в ответ на ядерный шантаж РФ и Беларуси.