Белорусские спортсмены объявили вотум недоверия Александру Опейкину

Свободные спортсмены выразили вотум недоверия исполнительному директору Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Опейкину.

Под заявлением поставили подписи самые авторитетные белорусские спортсмены, поддержавшие протесты в 2020 году:

"Мы, нижеподписавшиеся представители свободного спорта Беларуси, в 2020 году открыто выступили против фальсификации президентских выборов, повлекших за собой невероятных масштабов насилие режима Лукашенко над белорусами. Мы призывали к прекращению насилия, освобождению политических заключенных и проведению честных выборов.

Сотни из нас были арестованы, подверглись уголовному преследованию, пыткам и унижениям, вынуждены были покинуть страну, завершить спортивную карьеру и потерять работу. Наши близкие и друзья до сих пор подвергаются незаконному давлению со стороны режима.

Несмотря на то, что многие из нас оказались в изгнании за рубежом, мы не отступили и продолжаем бороться до сих пор.

Однако мы должны отметить, что сегодня на международной арене нас представляют люди, которые не имеют или утратили такое право", – говорится в заявлении.

Далее свободные спортсмены называют список причин, которые привели к решению вынести вотума недоверия Опейкину:

– Ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств перед спортсменами.

– Распространение клеветы и провокаций в отношении наших коллег, а также распространение неправдивых высказываний и манипуляций в сообществах и группах.

– Невыполнение долговых обязательств, отсутствие прозрачной финансовой отчетности в деятельности на посту исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности.

– Присвоение в качестве личных заслуг общих достижений, не учитывая вклада коллектива и не оценивая участников, которые работали над основными проектами, что привело к уходу специалистов и превращению ранее мощной структуры Белорусского фонда спортивной солидарности в неэффективную организацию, живущую на достижениях бывших членов команды и поддержки спортсменов.

– Принятие единоличного решения о связи спортивной организации с военным подразделением, что привело к противоправному политически мотивированному преследованию многих белорусских спортсменов, находящихся в стране.

– Предоставление популистских интервью, заявлений и публикаций в социальных сетях, которые содержат риторику, поддерживающую преступный режим Лукашенко, что подрывает всё демократическое движение спортсменов.

Свободные спортсмены заявили, что ни Александр Опейкин, ни Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) не уполномочены представлять интересы белорусского свободного спортивного сообщества.

Под вотумом недоверия поставили подписи: серебряный призер чемпионатов мира по кикбоксингу Иван Ганин, чемпион мира, Европы по самбо Степан Попов, звезда белорусского баскетбола Елена Левченко, многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя, белорусский футбольный тренер Олег Дулуб и еще четыре десятка спортсменов, поддержавших протесты в 2020 году.