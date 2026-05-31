Стало известно, где базируется 'Орешник' на территории Беларуси. Карта

Элементы ракетного комплекса среднего радиуса действия "Орешник" на территории Беларуси базируются на территории аэродрома "Кричев-6". Это подтвердили данные железнодорожных перевозок.

Ориентировочно в период с 20 по 29 декабря прошлого года в район бывшей авиабазы "Кричев-6" прибыл большой военный эшелон из Российской Федерации. Об этом сообщил ресурс "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Что известно о маршруте "Орешника"

Согласно перевозочным документам, станцией назначения была "Кричев I" Могилевского отделения БЖД, а отправление осуществлялось со станции "Капустин Яр" Приволжской железной дороги.

Выбор станции назначения в этом случае имеет принципиальное значение. "Кричев I" является ближайшим железнодорожным пунктом к бывшей авиабазе "Кричев-6" и созданному на ее территории объекту, официально обозначенному как "логистический центр".

Станция отправления – "Капустин Яр" – также заслуживает отдельного внимания, поскольку этот район связан с российской испытательной, ракетной и обеспечивающей инфраструктурой минобороны РФ. Именно оттуда осуществлялись пуски баллистических ракет по территории Украины, включая применение БРСД "Орешник".

Отправителем этого военного эшелона является 4-й Государственный центральный межвидовой полигон (4 ГЦП) (в/ч 15644). Получателем выступало Управление военных сообщений Вооруженных сил Республики Беларусь, отвечающее за организацию военных перевозок.

В состав эшелона входили 54 вагона-платформы с грузом, оформленным по ЕТСНВ (Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов) 693087 как "прочие грузы, не указанные в алфавите", шесть крытых вагонов с аналогичным кодом груза и один крытый вагон с грузом по ЕТСНВ 693142 – "взрывчатые материалы", а также пассажирские вагоны с личным составом.

По информации ресурса, на платформах перевозили военную технику, в крытых вагонах – снаряжение, а отдельным вагоном шли патроны и другие боеприпасы.

На данный момент это единственный зафиксированный военный эшелон, который прибыл непосредственно на объект военной инфраструктуры на территории "Кричев-6". По состоянию на середину мая 2026 года доставленный контингент этот объект не покидал, обратная отправка техники и имущества не фиксировалась.

Как писал OBOZ.UA, ранее двое американских исследователей заявили, что Россия, вероятно, размещает новые баллистические ракеты "Орешник", способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе на востоке Беларуси. Речь идет об аэродроме "Кричев", расположенном в 14 километрах к востоку от одноименного города Могилевской области.

Там исследователи заметили признаки торопливого строительства объекта, который имел признаки, характерные для российской стратегической ракетной базы. Их оценка в целом согласовывалась с выводами американской разведки.

