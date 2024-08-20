Беларусь развернула на границе с Украиной авиацию и войска ПВО: что происходит

Беларусь продолжает стягивать к украинской границе вооружение и личный состав ВС РБ. Сейчас вблизи с государственной границей режим Лукашенко разместил авиацию и войска противовоздушной обороны.

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По словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, вдоль границы сконцентрирована почти треть вооруженных сил страны. Об этом сообщает AP News.

Вдоль границы белорусские войска развернули зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса страны. Вслед за Лукашенко командующий войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович назвал этот шаг "значительным усилением".

Стоит отметить, что численность белорусской армии составляет около 60 тыс. человек. Следовательно, Лукашенко утверждает о размещении около 20 тыс. белорусских военных вдоль границы с Украиной.

Также диктатор заявил, что это решение было принято "в ответ на размещение дополнительных украинских войск вдоль границы", однако независимая проверка этой информации невозможна. При этом Украина не подтвердила размещение белорусских войск на общей границе протяженностью 1084 км.

Напомним, Россия действительно могла разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако прав воспользоваться им режиму Лукашенко никто не предоставлял. Поэтому Беларусь имеет не имеет отношения к ядерному оружию, кроме территории, на которой оно расположено.

Ранее Лукашенко выдал, что Украина организовала операцию в Курской области России якобы для того, чтобы подтолкнуть Москву или Минск к применению ядерного оружия. Также он считает, что войска РФ и диктатор Владимир Путин "умрут, но снесут" ВСУ с Курщины.